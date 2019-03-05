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محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بزيادة مساهمات المرأة في مشروعات التنمية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:41 م
زيادة مساهمات المرأة
زيادة مساهمات المرأة السيناوية في مشروعات التنمية
احمد صالح
طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بزيادة مساهمات السيدات في مشروعات التنمية، لزيادة معدلات الخصائص السكانية، وذلك من خلال استراتيجية لدعم المشروعات، إلى جانب دراسة ظاهرة التسرب من التعليم بين الفتيات والعمل على مشاركة الجهات المعنية في عمليات التوعية.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة اليوم، الثلاثاء، برئاسته، حيث أكد المحافظ ضرورة عمل برامج تدريب للفئات المستهدفة عمل تكامل للمشروعات المطلوب إقامتها، والعمل على تشجيع الأسر، بإقامة مشروعات متناهية الصغر وأن تكون القروض في صورة وسائل الإنتاج بعد اعتماد المشروع وعمل دراسة جدوى لها.

وطالب المحافظ بمساهمة الشباب في قوة العمل، وذلك بنشر ثقافة العمل الحر والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تماشيا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى وضع خطة عمل لقياس مؤشر الإنتاج في مديرية الصحة لرصد المؤشرات المواليد والوفيات ومستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأكد ضرورة تدخل الأوقاف كذلك لإعادة صياغة الخطاب الديني وعقد مؤتمر موسع لمناقشة قضية زواج القاصرات، ووضع آلية لمواجهتها.

ووجه بسرعة الانتهاء من التصديق على الزواج القبلي، واستخراج الأوراق الثبوتية، لتفادي أي تصادم مع القوانين التي سنتها الدولة.

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