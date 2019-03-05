محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: محبش أسمع كلمة كله تمام.. وخلوا الشوارع مكاتبكم

انفعل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على رؤساء المدن والمراكز عقب عرض أحد المواطنين مشكلته في اللقاء المفتوح اليوم، الثلاثاء، والمتعلقة بوجود ورشة تقلق راحة السكان، رغم تقدمهم بشكوى عدة مرات لحي غرب المنصورة، الذي أكد أن تنفيذ قرار الغلق تم بالفعل إلا أن صاحب الورشة يعاود فتحها.



وقال المحافظ إنه لا يحب أن يسمع كلمة "كله تمام"، رغم أنه يعلم مدى الجهد الذي يبذله رؤساء المدن، ومع ذلك يطالبهم دائما بالنزول إلى الشارع وترك المكاتب لتكون الشوارع هي المكاتب بالنسبة لهم.



وكلف شاروبيم المتابعة الميدانية بالمحافظة بالنزول إلى الورشة المذكورة سلفا، لمعرفة الموقف على الطبيعة والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق الصادرة، وفى حالة عدم التنفيذ ستتم إحالة المسئولين فى الحي للتحقيق.