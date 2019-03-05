مدرب الأهلي يكشف سر الفوز على بتروجت برباعية

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سر أداء الفريق الرائع أمس أمام بتروجت، وفوزه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الـ 26 من المسابقة.



وأكد في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" أن الفريق حصل على راحة 8 أيام قبل المباراة عقب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز بالكأس، أعطت للمارد الأحمر الوقت الكافي للاستعداد للمباراة بشكل جيد، مشددا أن الفريق منذ بدء الموسم يخوض مباراة كل 4 أيام وهو ما يشكل عبئا كبيرا على اللاعبين.



وأضاف أن تعليمات مارتي لاساتي المدير الفني للفريق، كانت تضمن اللعب بهدوء وراحة، وهو ما أعطى اللاعبين الثقة في اللعب وقدموا هذا الأداء الرائع.



وتابع أن عودة المصابين أيضا أعادت للفريق قوته الكاملة، مشددا أن دكة بدلاء الفريق أمس كانت رائعة مثل التشكيل الأساسي.



