مدرب الأهلي: إكرامي لن يحتاج لـ 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة

زف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لـ جماهير الفريق بشأن إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.





وأكد في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090"، أن "إكرامي" لن يحتاج إلى 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، مشددًا على أنه بدأ منذ أمس في ركوب العجلة وهو ما ينذر بقرب عودته للمشاركة في مران الفريق.





ويعانى إكرامى من مزق فى عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة الأول التى أجراها اللاعب عقب إصابته فى تدريب الفريق منذ عدة أيام.



