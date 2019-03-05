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رياضة

مدرب الأهلي: إكرامي لن يحتاج لـ 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
زف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لـ جماهير الفريق بشأن إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

وأكد في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090"، أن "إكرامي" لن يحتاج إلى 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، مشددًا على أنه بدأ منذ أمس في ركوب العجلة وهو ما ينذر بقرب عودته للمشاركة في مران الفريق.

ويعانى إكرامى من مزق فى عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة الأول التى أجراها اللاعب عقب إصابته فى تدريب الفريق منذ عدة أيام.

أما عن انضمام نجله أحمد طارق سليمان للفريق الأول، فأكد أن هذا يمثل عبئًا كبيرًا عليه داخل الفريق، مشددا على أن انضمامه جاء لإكسابه خبرة في الفريق الأول، حيث إن نفس الشىء حدث مع مصطفى شوبير.

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