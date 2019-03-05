ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العثور على آلاف الكلاب مقتولة بإسبانيا.. مربوطة الأرجل وملقاة في آبار عميقة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
مريم صليب
كشفت السلطات الإسبانية، عن جريمة غير آدمية يقوم بها صيادون في البراري، فقد عثرت السلطات الإسبانية على آلاف الكلاب التي تم إلقاؤها مربوطة الأرجل في بئر عميقة. 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السلطات الإسبانية عثرت على آلاف الكلاب المعروفة بــ" السلوقية"، وهي كلاب تُستخدم ليستدل بها على أماكن الصيد، وبعد أن ينتهي موسم الصيد يتخلص الصيادون من الكلاب. 

وتمكنت السلطات من كشف جريمة لا تمت للإنسانية بصلة، فقد رمى الصيادون كلاب "السلوقية" في آبار عميقة حتى لا تتمكن من الإفلات والخروج، وأحكموا غلقها حتى نفقت آلاف الكلاب داخل الآبار. 

وكشفت منظمات حقوق الحيوان، عن أنه ردًا على ذلك الفعل الشنيع سيُفرض عليه عقوبات شديدة تمنع من خلالها الصيادين من تلك الجريمة.

ترشيحاتنا

شعبة السيارات: الانخفاض في أسعار بعض السيارات وصل لـ20%.. فيديو

مأساة عائلة مات رضيعها من إهمال الأطباء.. تشخيص خاطئ سبب الكارثة

الإفتاء توضح حكم دفن الأظافر والشعر بعد قصها.. فيديو

المركزي يوجه البنوك لإصدار شهادة أمان للفئات خارج المظلة الحكومية

البحوث الإسلامية: رسول الله أمر بتبادل الهدايا بين الناس لـ3 أسباب

فى ذكرى ميلادها.. 4 رجال فى حياة سامية جمال.. نوستالجيا

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

تاجر فاكهة يقتل عشيقته بمساعدة زوجته وابنه ويلقي جثتها في الترعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

تعرف على منظومة الجيش الإسرائيلي المضادة لـ أسلحة الـ GPS

لو مسافر بالقطار والميعاد اتلغى.. اعرف طريقة إعادة التذكرة واسترداد ثمنها | خدمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

عاش هنا يوثق.. لماذا اختار إسماعيل عبد الحافظ الجيزة للاستقرار بها ؟

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

فيديو

400 مشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. فيديو
فيديو جراف| الخمور تقتل 84 شخصا بالهند وتصيب 200 آخرين بالتسمم‎‏
إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
تعرف على الجديد في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة.. فيديو
محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟