العثور على آلاف الكلاب مقتولة بإسبانيا.. مربوطة الأرجل وملقاة في آبار عميقة

كشفت السلطات الإسبانية، عن جريمة غير آدمية يقوم بها صيادون في البراري، فقد عثرت السلطات الإسبانية على آلاف الكلاب التي تم إلقاؤها مربوطة الأرجل في بئر عميقة.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السلطات الإسبانية عثرت على آلاف الكلاب المعروفة بــ" السلوقية"، وهي كلاب تُستخدم ليستدل بها على أماكن الصيد، وبعد أن ينتهي موسم الصيد يتخلص الصيادون من الكلاب.





وتمكنت السلطات من كشف جريمة لا تمت للإنسانية بصلة، فقد رمى الصيادون كلاب "السلوقية" في آبار عميقة حتى لا تتمكن من الإفلات والخروج، وأحكموا غلقها حتى نفقت آلاف الكلاب داخل الآبار.





وكشفت منظمات حقوق الحيوان، عن أنه ردًا على ذلك الفعل الشنيع سيُفرض عليه عقوبات شديدة تمنع من خلالها الصيادين من تلك الجريمة.