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وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:49 م
وفد من البنك الدولي
وفد من البنك الدولي
همت الحسينى
زار وفد من البنك الدولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لمراجعة الأعمال الجاري تنفيذها لمشروعات الصرف الصحي وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP والقائم على النتائج والممول من البنك الدولي.

وقد استقبل المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الزائرين ورحب بهم واستعرض نبذة عن موقف خدمة الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور كلًا من الدكتور السيد اسماعيل مستشار وزير الإسكان ونائب مدير إدارة البرنامج، والدكتورة لمياء ماهر مدير المشروع ووحدة إدارة البرنامج بوزارة الإسكان.

وعرض المهندس المعتز بالله بركات، مدير إدارة التعاون الدولي بالشركة الموقف الحالي للمشروع وتقدم الأعمال في كل من التجمع القروي بالسنبلاوين والذي يشمل قرى (طوخ الأقلام – بشمس – طرانيس العرب – نوب طريف – كفر محمد الشناوي – كفر بدوي جرجس ) وتجمع قروي الربع ويشمل قرى ( الربع – الكمال – منِشأة صبري – الفتح الجديدة) وتجمع قروي برج النور الحمص ويشمل قرى ( برج النور الحمص – منشأة الإخوة – سنجيد – السبخة – شبرا البهو – قرموط البهو – عزب العرب) .

وعلى هامش الزيارة قام المختصين من البنك الدولي بمراجعة جميع الأعمال الفنية والتعاقدية والمالية والمجتمعية كما قاموا بزيارة ميدانية إلى موقع الأعمال المنفذة حاليًا بالتوسعات الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالسنبلاوين حيث من المستهدف عمل توسعات بطاقة تصميمية 33.000 م3/يوم
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
وفد من البنك الدولي يزور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

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