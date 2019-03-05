مخاطرها وأخطارها كارثية ..كيف تحمى نفسك من المسكنات؟



المسكنات كيف تتجنبى مخاطرهاوأنواع تتحول إلى إدمان

هؤلاء محظورين من تناولها وأعراض يسببها الإفراط فى تناولها

محاذير بعد تناول المسكنات تعرفى عليها .. وأمراض تصيبك





أنواع المسكنات







متى تتحول لإدمان

وعن الأستخدام الدائم للمسكنات وهل إن كانت بالفعل تتسبب فى مشاكل صحية نشر موقع "everydayhealth" تقرير أكد فيه أن المسكنات على المدى الطويل وعلى الرغم من تقليلها من إشارات الألم التي يرسلها الجهاز العصبي ورد فعل الدماغ إلى إشارات الألم إلى أنه لها الكثير من الآثار الجانبية ويعتمد خطر التعرض لآثار جانبية على نوع المسكن الذي تتناوله وكم من الوقت تستغرقه







على الرغم من فائدة المسكنات لتسكين الألم إلا أن الإفراط فى تناولها وفقا للدكتور أسامة جمال أخصائي الطب النفسى يسبب خطورة الإدمان خاصة المواد القاتلة للألم مثل الترامادول وبعض المهدئات مثل البنزوديازيبين عند زيادة الجرعات وتناولها لفترات

كيف تتفادى الأثار المدمرة للمسكن ...





عادة يلجأ إليها الكثيرون تتسبب فى مشاكل صحية كارثىة وهى تناول المسكنات بإفراط لتسكين الألم بشكل منتظم مثل الأسبرين والإيبوبروفين وإحتمالية تسبب ذلك فى مضاعفة الإصابة بالسرطان وفقا لدراسة أعدها باحثون في جامعة كاليفورنيا معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لدى 266 شخصا مصابين بالسرطان، ووجدوا أن الاستخدام المنتظم للأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والإيبوبروفين قد أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.إليك أنواع المسكنات وأثارها المدمرة وكيف تحمى نفسك من أضرارها المدمرةووفقا لموقع " هيلث "هناك أنواع مختلفة من المسكنات ، بما في ذلك المواد الأفيونية (المخدرات)، مثل Avinza، Kadian، أوالأدوية المركبة التي تحتوي على Tylenol وشبه الأفيونية والعقاقير المضادة للالتهابات وغيرها الأسبرين والذي يعتبر في بعض الأحيان مضادات الالتهاب وتستخدم المسكنات عادة لعلاج الألم الناجم عن التهاب المفاصل ، والجراحة ، والإصابة ، ووجع الأسنان ، والصداع ، وتشنجات الدورة الشهرية ، أو التهاب العضلاتعلى الجانب أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أن الإفراط فى المسكنات أيا كانت يؤثر على الهرمونات النسائية وما لتأثير بعضها العضوي الممتد مما يؤدى إلى تغيير في الهورمونات وبالتبعية خلل وعدم إنتظام فى الدورة الشهرية مثلاً، وأيضًا في حالة وجود حمل، تزداد الخطورة على الجنين والأم فإذا كنت ترضعين أو إذا كنت حاملاً يجب أن تخبرى طبيبك قبل أخذ مسكن و عليك مناقشة مخاطر وفوائد تناول الدواء مع طبيبك.قد تشمل الآثار الجانبية للمسكنات الإمساك والإصابة بالنعاس والغثيان وإضطرابات المعدة وفى بعض الأحيان الحكة الجلدية أو الطفح جلدي مع الشعر المستمر بجاف الفملتفادى الأثار المدمرة للمسكنات يجب أن يخبر الطبيبك عن جميع الحالات الطبية التى لديه قبل اتخاذ مسكن كما يجب ألا يتناول الأطفال الأسبرين لأن هناك حالة خطيرة تعرف باسم "متلازمة راي" يتسبب فى الإصابة بها الإراط بمنح الأسبرين للأطفالأما عن المرضى الذين يتناولون المسكنات ذات المادة الأفيونية لفترة طويلة ، يمكن أن تتطور إلى اعتماد حيث يعتاد جسمك على الدواء. كما يصبح بعض الناس مدمنين على المواد الأفيونية أما عن الإحتياطات عندما تناولها هى البدء بأخذ المواد الأفيونية لأول مرة هى تجنب القيادة أو أداء مهام أخرى تتطلب الانتباه حتى يتم التعرف كيف تتفاعل مع الدواء.لتفادى الأثار المدمرة للمسكنات نشر تقرير لموقع "بولد سكاى " أكد فيه أنه يجب لتفادى الأثار المدمرة للمسكانات القيام فى البداية بأخبر طبيبك عن جميع الوصفات الطبية أو الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية أو غير قانونية أو ترفيهية أو عشبية أو تغذية أو أو فى حالة الخضوع لحمية غذائية تأخذها قبل البدء في مسكن.والقيام باتباع تعليمات الطبيب بعناية وعدم أخذ الدواء أكثر مما يوصى به إذا كنت تشك في جرعة زائدة من مسكن ، اتصل بمركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ على الفور.