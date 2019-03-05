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ندوة توعوية عن أهمية الكشف المبكر على أورام الثدي بميت أبو غالب بدمياط

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:15 م
ندوة توعوية بأهمية
ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي بميت أبو غالب
زينب الزغبي
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط ندوة توعوية للسيدات العاملات بالوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب تناولت أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي والذى يعد أكثر الأورام شيوعا بين النساء وتبلغ نسبة الشفاء منه ٩٨٪ عند اكتشافه في مراحله الأولى.

وتطرقت الندوة إلى طرق الفحص الذاتى والتى يمكن أن تجريها أى سيدة فى حال ملاحظة أى تغيير يطرأ عليها او عند الشعور بالألم وكذلك الإشارة إلى بعض الإرشادات العامة للوقاية من الأورام.

وتم خلال الندوة أيضا حث السيدات على التوجه إلى وحدة فحص الثدى بمستشفى دمياط التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

يذكر أن وحدة فحص الثدى بمستشفى دمياط التخصصى تستقبل السيدات أيام "السبت، الاثنين، الأربعاء" من كل أسبوع لاجراء الفحص الطبى اللازم فضلا عن تنفيذ إجراءات الدخول لمعهد الأورام وتلقى العلاج على نفقة الدولة لمن تثبت إصابتها.

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