علي جمعة يوضح هل مؤخر الصداق عليه زكاة .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الفقهاء أجمعوا على أن مؤخر صداق الزوجة ليس عليه زكاة ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته .



وتابع: مؤخر الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: «الطـلاق أو وفاة الزوج».