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ديني

فضل الصلاة أمام باب الكعبة.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من أعظم الفضائل التي اختص الله تعالى بها بيته الحرام، مضاعفةُ الحسنات عنده، وزيادةُ أجر العاملين بقرب هذا البيت العظيم: " وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" البقرة:261، ومما يُضاعف أجره عند البيت الحرام الصلاة.

واستشهد أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، عَنْ جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، وقال الله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ البقرة.

وتابع: "فضلها عظيم والدعاء بين باب الكعبة والحجر مستجاب ومن مواطن الإجابة عند حجر اسماعيل"، وذكر أن نفحات بركات كثيرة أعطاها الله لزوار بيته الحرام.

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