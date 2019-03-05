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أخبار البلد

شعراوي يستعرض منظومة النظافة مع محافظ مطروح.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:31 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح
ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح بمقر الوزارة لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بهدف وضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة قابلة للتنفيذ لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية لإدارة المنظومة والتصور المقترح لتحسينها للوصول إلى منظومة ناجحة ومستدامة وجهود رفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة.

كما استعرض اللقاء أيضًا التعاقدات التى تعمل بها المحافظة مع الجميعات الأهلية والشركة الموجودة حاليًا، ومراجعة الاحتياجات الأساسية لإقامة منظومة نظافة على أعلى مستوى بالنظر إلى الأهمية التى تتمتع بها المحافظة على خريطة مصر السياحية فى موسمى الشتاء والصيف.

من ناحية أخرى تابع اللواء محمود شعراوى معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

كما بحث اللواء شعراوى أيضًا جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد.

واستعرض الوزير أيضًا جهود المحافظة لتذليل معوقات ومشكلات تواجه المستثمرين وتحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة، مشددا على أهمية استرداد حق الدولة بعد إجراء عملية تسعير عادلة وشفافة لقيمة الأراضى وجميع التعاقدات التى تمت بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة لزيادة الموارد المالية منها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مطروح تعتبر من المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقاري والسياحى، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده حاليًا بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة خاصة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة وتنمية واحة سيوة وجهود معالجة مشكلة الصرف الزراعي الحالية وإنشاء إدارة متكاملة للري والصرف الزراعي بالواحة، وشدد شعراوى على أهمية الحفاظ على الطبيعة الجغرافية والبيئية والتراثية لواحة سيوة لأهميتها على الخريطة السياحية المحلية والعالمية.

وعرض اللواء مجدى الغرابلى على الوزير خطة إنشاء الحدائق والمتنزهات الجديدة ورفع كفاءة وتأهيل بعض الحدائق الأخرى وتطوير الكورنيش والشواطئ لخدمة أهالى المحافظة من الأسر والعائلات وكذا المترددين من المواطنين من المحافظات الآخرى، بالإضافة لجهود تطوير العشوائيات لخدمة حوالى 32 أسرة بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع صندوق تطوير العشوائيات.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى قام بها محافظ مطروح خلال الفترة الماضية، ومتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.

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