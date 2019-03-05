صدى البلد ينشر كشوف أسماء المتقدمين لوظيفة معلم مؤقت بالفيوم

ينشر صدى البلد كشوف السادة المتقدمين لاختبار بمسابقة وظائف التعليم 2019م ( تعاقد مؤقت) بمحافظة الفيوم.



صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بأن جميع الاختبارات إلكترونية ومحظور الدخول أو استخدام التليفون المحمول.



وأضاف عبد الله أن الاختبارات تستمر لمدة 10 أيام، حيث يجيب المتقدم إلكترونيا على 40 سؤالا للاختيار من متعدد خلال 30 دقيقة، وتعقد الاختبارات على 15 فترة يتخللها 15 دقيقة للراحة.