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برلمان

برلماني يتوجه بسؤال بشأن اعتماد تحليل الـ PCR للسفر إلى الخارج

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
قدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن اعتماد تحليل الـ "بي سي آر" للسفر إلى الخارج.

وطالب "فؤاد"، فى نص سؤاله بالكشف عن حقيقة صدور وتطبيق قرار اعتماد تحليل الـ "بي سي آر" والموعد المحدد للعمل به في كافة الدول العربية كمستند للشفاء ومعيار للراغبين فى العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة.

وأضاف "فؤاد"، أن مجلس وزراء الصحة العرب خلال اجتماعه منذ عدة أيام أشاد بالمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) كتجربة ناجحة تمكن للدول العربية الاسترشاد بها، موضحًا أن الاجتماع انتهى إلي اعتماد تحليل "بي سي آر" كمعيار للراغبين فى العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة.

وأشار "فؤاد"، إلي أن وزيرة الصحة أكدت في تصريح صحفي لها تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ اعتماد تحليل "بي سي آر"، كمعيار لتحديد تواجد " فيروس سي" في أجساد الراغبين في العمل بدول الخليج بدلُا من تحليل الأجسام المضادة مما يفتح الباب أمام المتعافين من الفيروس من أجل السفر للعمل بالدول العربية.

وطالب "فؤاد"، بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بالمجلس على أن يكون الرد كتابة.

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