مستقبل وطن بالجيزة ينظم قافلة طبية للأطفال ويصرف العلاج بالمجان

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بوحدة ثالث أكتوبر الصحية، فضلا عن تنظيم زيارة لمدرسة النجاح للتربية الفكرية لذوي القدرات الخاصة بالجيزة وتوزيع الهدايا عليهم، بجانب التبرع بأجهزة قياس الضغط والسكر للوحدة الصحية بالبدرشين.



وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار السياسة التي يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.



ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، شنط وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية، كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ببعض قرى مراكز ساقلتة وطما والعسيرات وسوهاج، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية تونس بمركز سوهاج، بالإضافة إلى تنظيم فصول تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان بمدينة المراغة.