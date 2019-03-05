عيد_ميلاد_الاباتشي يتصدر تويتر.. ومغردون: شيكابالا 33 سنة من المهارة والحرفنة

عبر عشاق الأباتشى محمود عبد الرزاق "شيكابالا" عن حبهم لكابتن القلعة البيضاء، بعشرات التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالا بعيد ميلاده الـ 33 الذي يحل، اليوم الثلاثاء.





وتصدر هاشتاج #عيد_ميلاد_الاباتشي، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فى عيد ميلاده الـ33، وجاءت التعليقات كالتالي:





"اليوم نحتفل بعيد ميلاد أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على نادينا بل ف تاريخ كره القدم، محمود عبدالرازق "شيكابالا" كل سنة وأنت طيب يالي كنت مصدر بسمتنا ف سنينا العجاف كل سنه وإنت طيب يا #شيكابالا ، كل سنه وإنت حبك في قلوبنا بيزيد".





"عم الناس كلها.. رئيس جمهورية الزمالك وجزء من تاريخه.. ملك الموهوبين.. حبيب الملايين.. أسطورة ورمز.. أحرف لاعب في تاريخ مصر.. كل سنة وانت طيب يا طيب".





"والضحكة لو صافيو.. هتجنن العاقلين قال انا الزمالك.. ما تقولوا انتو مين.. شيكابالا".





"عزيزى الملك رقم ( 10 .. 33 سنة شيكابالا .. 33 سنة متعة ومهارة وحرفنة.. إنت كنت الضحكة الوحيدة لينا فى أيام سودة كتير.. بسبب أهدافك المؤثرة اللي محفورة في الذاكرة كأنها كانت امبارح.. استحالة حد يحب الكورة وميحبش شيكابالا ساحر الكورة".