تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله شقيقه لخلافات مالية بالمنوفية

أمر قاضي التجديدات بنيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب، المحامي العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة، رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس متهم قتل شقيقه داخل مسكنه بقرية أم خنان التابعة للمركز، بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بعثور مركز شرطة قويسنا، على جثة لشخص داخل مسكنه بقرية أم خنان التابعة للمركز.



وبتشكيل فريق بحث توصل أن الجثة للمدعو ياسين 18 عاما عامل بأحد المصانع، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقه، لوجود خلافات مالية بينهما.