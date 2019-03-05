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محافظات

كهرباء القليوبية تفشل فى مواجهة سوء الطقس.. انقطاع التيار 12 ساعة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:27 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرى مركز ومدينة طوخ وبعض المناطق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، لانقطاع التيار الكهرباء لمدة 12 ساعة متواصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وتلقبات الطقس السيئ.

وأكد الأهالى فى شكواهم لـ "صدى البلد" أنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء منذ الساعة الثانية عشر منتصف ليلة أمس حتى ظهر اليوم بحجة سقوط الأمطار رغم تحسن الأحوال الجوية.

وقال الأهالى إن استعدادات الكهرباء للطقس وسقوط الأمطار مجرد كلام وتصريحات وهمية من المسئولين، حيث إن الكهرباء فى انقطاع مستمر ولفترات طويلة بحجة الصيانة دون أى تجديدات فى الخطوط فالوضع سيئ للغاية.

وكانت محافظة القليوبية قد شهد سقوط أمطار وحالة من سوء الأحوال الجوية وقطع الكهرباء مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على بعض الطرق والشوارع خاصة في القرى والمناطق الترابية بسبب تراكم المياه.

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