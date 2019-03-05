تنصيب أول اتحاد طلاب بجامعة الوادي الجديد

قال الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو إنشاء كليات جديدة تخدم العملية التعليمة خاصة بعد استقلالها عن جامعة أسيوط وإنشاء كيان خاص بها، مضيفًا أن هناك خطة لإنشاء كليات الطب والهندسة والحاسبات، مع دعم للأنشطة الطلابية.



جاء ذلك خلال حفل تنصيب أول اتحاد لجامعة الوادي الجديد بالصالة المغطاة بحضور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقي الأنشطة الطلابية وأمين عام الجامعة، حيث تخلل الحفل فقرات متنوعة ما بين الشعر والمسرح وعروض الفنون الشعبية وعرض الصاعقة وكمال الأجسام واختتم الحفل بمراسم تنصيب الاتحاد.



وأضاف أبو الوفا أن القائمين على الجامعة استطاعوا تكوين هيكل إداري في وقت قياسى، مشيدا بالدور الذي يبذله العمداء ووكلاء الكليات ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات لدعم الطلاب.



وأوضح محمود فتحي عبد الحميد رئيس اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد أن اتحاد الطلاب سيسعى خلال الفترة المقبلة لإعلاء اسم الجامعة الوليدة التي تحمل آمال وطموحات العديد من طلابها وشبابها.



وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق في يونيو الماضي على المقترح المقدم من اللجنة المختصة لدراسة فصل جامعة أسيوط بالوادي الجديد، لتكون مستقلة تحت مسمى جامعة الوادي الجديد، وذلك في ضوء توافر الإمكانات الفنية والمادية والبشرية اللازمة، وبعد تصديق رئيس الجمهورية واستصدار قرار بذلك لاعتمادها رسميًا كجامعة مستقلة.

