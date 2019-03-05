أحد منظمي معرض الحرف اليدوية بالإسكندرية يكشف تفاصيل إقامته.. فيديو

قال نزيه محمد أحد منظمى معرض الحرف اليدوية بالإسكندرية، إن هذا المعرض يعد الدورة الثانية له، ولكن التنظيم نفسه يحتاج إلى جهود كبيرة مبذولة لاختيار صفوة الحرفيين من المحافظات.



وأوضح "محمد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" والمذع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أن التنظيم يحتاج إلى وقت كبير لأن المشاركين من محافظات أخرى فيجب إعلامهم بإقامة المعرض، وإتاحة الفرصة لهم لطرح منتجاتهم.



وأشار "أحد منظمى معرض الحرف اليدوية بالإسكندرية" إلى أن المعرض أحتاج إلى شهرين لتنظيمه بمكتبة الإسكندرية وقد تم تجميع العارضين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

