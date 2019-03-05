محافظ الدقهلية: تنفيذ مشروعاتنا طبقا للأصول الفنية بعيدا عن الفهلوة

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه يجب تنفيذ المشروعات طبقا للأصول الفنية والقواعد العلمية: "بعيدا عن الفهلوة".



وأضاف "شاروبيم" خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف ميزانية بلغت 40 مليون جنيه في شهرين فقط، وذلك لأن هناك مشروعات للصرف كانت متوقفة وقررنا استكمالها فور مجيئنا للمحافظة.