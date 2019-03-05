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محافظات

أمطار السويس تتسبب في ماس كهربائي بالشوارع

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:24 م
الامطار تتسبب في
الامطار تتسبب في صعق حمار بالسويس
حسن غنيمة
شهدت محافظة السويس اليوم، تساقط أمطار غزيرة، وامتلأت الشوارع بتجمعات المياه.

تسببت الأمطار في ماس كهربائي بعدة شوارع بالمحافظة، خاصة أمام مدرسة موسى بن نصير بالسويس.

تصادف مرور عربة كارو أمام المدرسة، مما تسبب الماس الكهربائي بمصرع الحمار، بسبب وضع كابل كهرباء داخل ماسورة حديد وبمجرد لمس الحمار للماسورة وقع صريعا في الشارع.

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