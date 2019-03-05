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المخرج كمال منصور فى حوار لـ صدى البلد: قصة حب طارق وزينة في أبو العروسة 2 واقعية.. ونجاح الجزء الأول من المسلسل لم يؤثر على فريق العمل.. وأركز في السينما حاليا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
شيرى نبيل
  • كمال منصور:
  • نجاح الجزء الأول من "أبو العروسة" لم يؤثر على الفنانين
  • أركز في السينما حاليا ولم أستقر على عمل جديد
  • لن أقدم جزءا ثالثا من مسلسل "أبو العروسة"

نجاح كبير حققه المخرج كمال منصور من خلال مسلسل "أبو العروسة" بجزئيه الأول والثاني، ولذلك أجرى موقع "صدى البلد"، حديثا مع "منصور" للحديث عن كواليس العمل وردود الأفعال وجديده الفترة المقبلة.

وقال منصور إن هناك عددا من المشاهد في مسلسل "أبو العروسة" قريبة إلى قلبه، والتي حققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لافتا إلى أن هناك مشهدين أخذا منه مجهودا وتفكيرا كبيرا، الأول عيد ميلاد "عبد الحميد"، والذي يجسده النجم سيد رجب، مؤكدا أنه حاول أن يكون المشهد غير تقليدي وكان عبارة عن أغنية للأب والتي تعاطف معها الجمهور، وأيضا مشهد "السبوع" الذي تم تقديمه بشكل غير تقليدي.

وأضاف أن ردود الأفعال التي وصلت إليه عن مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني فاقت توقعاته، لافتا إلى أن "المشاهد لم يشعر بالملل، وقد حرصنا على التنوع وتقديم موضوعات وصورة قريبة من المجتمع فكل شخصية في المسلسل نراها في حياتنا بالإضافة إلى المواقف اليومية".

وعلق على تعليقات الجمهور بشأن قصة حب "طارق" و"زينة" ضمن أحداث مسلسل "أبو العروسة"، مؤكدا أنها واقعية وموجودة في المجتمع.

وتابع: "أصبحنا في هذه الفترة لا نشعر ببعض، خاصة بعد انتشار السوشيال ميديا، وأصبحت العلاقات العاطفية والعائلية تختلف عن زمان، ومسلسل "أبو العروسة" الهدف منه عودة العلاقات التي تربينا عليها بعد أن أصبحنا نشاهد حالات طلاق كثيرة، وهذا ما حاولنا أن نقدمه في قصة حب التي تجمع بين "طارق" والتي يجسدها محمود حجازي و"زينة" التي تجسدها ولاء الشريف".

وأكد أنه أصبح لديه معايير في اختيار الأدوار، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل "أبو العروسة"، لافتا إلى أنه وضع معايير فنية قبل قبوله أي عمل فني، أبرزها المنتج الذي يتحمل مسئولية العمل بأكمله، والمؤلف الذي يركز على الموضوعات التي تهم المجتمع والأسر العربية واختيار الفنانين المشاركين.

وأشار إلى أن نجاح الجزء الأول من "أبو العروسة" لم يؤثر على الفنانين ولم يصابوا بالغرور بل كانوا على قدر كبير من المسئولية أيضا، نافيا نيه تقديم جزء ثالث من المسلسل.

وقال "كمال" لـ "صدى البلد": "لا أريد أن أقدم جزءا ثالثا من مسلسل أبو العروسة، فأنا أريد أن أخرج من هذه العباءة من أجل إثبات قدراتي الإخراجية"، مؤكدا أن النجاح الذي وصل إليه لم يأت من فراغ بل العمل مر بمراحل عدة بداية من الجلسات التحضيرية مع المؤلف والمنتج والاستقرار على النجوم المشاركين والأماكن التي يتم التصوير بها، إضافة إلى اختيار الموضوعات.

وفى نهاية الحوار، أكد كمال أنه يقرأ عددا من السيناريوهات ولم يستقر على عمل معين حتى الآن، لافتا إلى أنه يركز حاليا في السينما، خاصة أنه قدم مؤخرا أكثر من عمل درامي.

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