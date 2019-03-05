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محافظات

شوشة يحذر من خطورة تداول الشائعات في سيناء: أخطر من الإرهاب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الشائعات أخطر على الوطن من حرب الإرهاب، ومواجهة الأعداء، ويجب على المجتمع ألا يصدق أو يردد ما يتلقفه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها، وأن ترديد الإشاعات يعد خيانة للدين والوطن، محذرا من خطورة تداول الشائعات.

وجاء فى بيان له، أعلنته المحافظة اليوم، الثلاثاء، أنه تلاحظ انتشار الشائعات المختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي مثل إغلاق العريش ومنع الدخول والخروج، وعدم توفر السلع الغذائية وشائعات كثيرة تشمل مناحي الحياة، مما تسبب فى إحداث البلبلة والذعر والخوف بين المواطنين، وإن هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة، وإنما يروجها أهل الشر.

ودعا مواطني شمال سيناء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات قبل التأكد من صحتها من خلال الموقع الرسمي للمحافظة، وهو الوحيد المخول له بالنشر.

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