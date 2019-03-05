أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة

كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم جميع الجهات التنفيذية بالتواجد في الشارع خلال النوة و تفقد سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار.



كما وجه اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة للتنسيق مع شركة الصرف الصحي والأحياء لمتابعة سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار الناتجة عن النوة بنطاق أحياء المحافظة.



وتفقد السكرتير العام المساعد لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية وأعمال تطهير الشنايش بنطاق حي شرق، يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية واللواء وحيد رضوان رئيس الحي أعمال شفط تجمعات المياه من شارع ١٤ مايو وشارع الإقبال و شارع فوزي معاذ وبميدان الصفواني وأمام جرين بلازا، كما تم المرور على منطقة سيدى جابر الشيخ وشارع المشير ومنطقة كليوباترا وذلك بواسطة سيارات الشفط، وذلك لمنع إعاقة حركة المرور بنطاق الحي.



كما توجه علاء يوسف رئيس حي العجمي إلى منطقة الدخيلة والماكس والكيلو ٢١، والهانوفيل وشارع اسكندرية مطروح، وبمنطقة أبو ثلاث لمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار باستخدام ٥ سيارات شفط وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية، كما قامت الاستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار من أمام كلية طب بيطري، وأمام شركة الزيوت وأمام المرور، وأمام الشبان المسلمين، وأفادت رئيس الحي أنه لا توجد إعاقة لحركة المرور بنطاق حي وسط نتيجة لمياه الأمطار.



وأشرفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك شوارع الحي لتفقد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من شارع الجمهورية، وأمام المحكمة وبمنطقة ترام رأس التين، كما أفادت سحر شعبان أن النوة لو تؤثر على سيولة الحركة المرورية بنطاق الحي، كما قام حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه اول بشفط مياه الأمطار بمعدات الصرف الصحي ومعدات الحي من شارع سيف وشارع مصطفي كامل، كما تم المرور علي أنفاق ٤٥ ونفق محمد نجيب حيث تبين عدم وجود تراكمات مياه وسيولة الحركة المرورية وتم سحب تراكمات المياه الموجودة داخل نفق سيدي بشر بمعدات الصرف الصحي واستعادة الحركة المرورية داخل النفق ويتم حاليا استكمال سحب مياه الامطار من مختلف الشوارع في نطاق الحي.

