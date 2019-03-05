ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم جميع الجهات التنفيذية بالتواجد في الشارع خلال النوة و تفقد سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار.

كما وجه اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة للتنسيق مع شركة الصرف الصحي والأحياء لمتابعة سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار الناتجة عن النوة بنطاق أحياء المحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية وأعمال تطهير الشنايش بنطاق حي شرق، يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية واللواء وحيد رضوان رئيس الحي أعمال شفط تجمعات المياه من شارع ١٤ مايو وشارع الإقبال و شارع فوزي معاذ وبميدان الصفواني وأمام جرين بلازا، كما تم المرور على منطقة سيدى جابر الشيخ وشارع المشير ومنطقة كليوباترا وذلك بواسطة سيارات الشفط، وذلك لمنع إعاقة حركة المرور بنطاق الحي.

كما توجه علاء يوسف رئيس حي العجمي إلى منطقة الدخيلة والماكس والكيلو ٢١، والهانوفيل وشارع اسكندرية مطروح، وبمنطقة أبو ثلاث لمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار باستخدام ٥ سيارات شفط وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية، كما قامت الاستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بمتابعة شفط تجمعات مياه الأمطار من أمام كلية طب بيطري، وأمام شركة الزيوت وأمام المرور، وأمام الشبان المسلمين، وأفادت رئيس الحي أنه لا توجد إعاقة لحركة المرور بنطاق حي وسط نتيجة لمياه الأمطار.

وأشرفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك شوارع الحي لتفقد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من شارع الجمهورية، وأمام المحكمة وبمنطقة ترام رأس التين، كما أفادت سحر شعبان أن النوة لو تؤثر على سيولة الحركة المرورية بنطاق الحي، كما قام حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه اول بشفط مياه الأمطار بمعدات الصرف الصحي ومعدات الحي من شارع سيف وشارع مصطفي كامل، كما تم المرور علي أنفاق ٤٥ ونفق محمد نجيب حيث تبين عدم وجود تراكمات مياه وسيولة الحركة المرورية وتم سحب تراكمات المياه الموجودة داخل نفق سيدي بشر بمعدات الصرف الصحي واستعادة الحركة المرورية داخل النفق ويتم حاليا استكمال سحب مياه الامطار من مختلف الشوارع في نطاق الحي.
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة
أحياء الإسكندرية تستنفر لمواجهة النوة.. وسيولة مرورية بالمدينة

ترشيحاتنا

آية إذا قرأتها قبل النوم تنجيك وتحفظك من الشياطين حتى تصبح.. احرص عليها

منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي

وصول أول سفينتين عالميتين للرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة.. صور

دراسة: مشروبات الدايت تسبب السكتة الدماغية والموت المبكر

شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى السحر والجمال

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. طفل إيراني يقلد مهارات محمد صلاح

عامر حسين عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: دمه خفيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو
شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟