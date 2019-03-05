المشاط: جناح مصر ببورصة برلين مزود بأساليب تكنولوجية للترويج للمدن السياحية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة؛ إن الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية ITB والمزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري؛ تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة.
وأشارت المشاط إلى أنه لأول مرة سيعطي الجناح المصري، فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرتها إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص في فعاليات بورصة برلين.
وأوضحت المشاط أن الجديد هذا العام أيضًا هو وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير "GEM 2020" على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة في شوارع العاصمة الألمانية "برلين" للمتحف لجذب أنظار الجميع إلى أكبر متحف للآثار في العالم ودعوتهم لترقب افتتاحه العام المقبل.
ويشارك ضمن الوفد المصري الرسمي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
وقالت الوزيرة إنه في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر؛ فقد خُصص بالجناح جزء خاص بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ أمون، وكرسي العرش الخاص.
وأشارت إلى أنه لأول مرة تستعين وزارة السياحة بالشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية؛ حرصًا من الوزارة على الاستعانة بالشباب بصفة عامة، والشباب المصري المقيم بالخارج لربطه ببلده الأم، وليكونوا سفراء لمصر حيث ستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة.
وقالت الوزيرة إن الجناح سيقدم أيضًا تجربة سياحية مصرية متكاملة للزائرين من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي من شأنها أن تجذب الحضور إلى الجناح.
كما تم تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.
كما سيتم عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لدرب سيناء الذي يعد أول ممشى طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرات التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة.
وسيتم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض له، تبث مواد ترويجية عن مصر طول فترة فعاليات البورصة.
كما سيتضمن الجناح تمثالًا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality "هولوجرام"، ومجسم لمسلة تحتوي على كتابات هيروغليفية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية المهمة خلال فعاليات البورصة ما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوي بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقًا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.
ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصري مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى([email protected])،
https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.
جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم.
وأشارت المشاط إلى أنه لأول مرة سيعطي الجناح المصري، فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرتها إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص في فعاليات بورصة برلين.
وأوضحت المشاط أن الجديد هذا العام أيضًا هو وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير "GEM 2020" على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة في شوارع العاصمة الألمانية "برلين" للمتحف لجذب أنظار الجميع إلى أكبر متحف للآثار في العالم ودعوتهم لترقب افتتاحه العام المقبل.
ويشارك ضمن الوفد المصري الرسمي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
وقالت الوزيرة إنه في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر؛ فقد خُصص بالجناح جزء خاص بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ أمون، وكرسي العرش الخاص.
وأشارت إلى أنه لأول مرة تستعين وزارة السياحة بالشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية؛ حرصًا من الوزارة على الاستعانة بالشباب بصفة عامة، والشباب المصري المقيم بالخارج لربطه ببلده الأم، وليكونوا سفراء لمصر حيث ستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة.
وقالت الوزيرة إن الجناح سيقدم أيضًا تجربة سياحية مصرية متكاملة للزائرين من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي من شأنها أن تجذب الحضور إلى الجناح.
كما تم تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.
كما سيتم عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لدرب سيناء الذي يعد أول ممشى طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرات التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة.
وسيتم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض له، تبث مواد ترويجية عن مصر طول فترة فعاليات البورصة.
كما سيتضمن الجناح تمثالًا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality "هولوجرام"، ومجسم لمسلة تحتوي على كتابات هيروغليفية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية المهمة خلال فعاليات البورصة ما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوي بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقًا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.
ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصري مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى([email protected])،
https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.
جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم.