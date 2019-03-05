إخلاء سبيل طبيب بكفالة لاتهامه بالتحرش بمريضة بالقليوبية

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل طبيب يعمل بأحد المستشفيات فى القليوبية بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بإحدى المريضات وملامسة أجزاء حساسة من جسمها وطلب رقم تليفونها بحسب الشاكية التي قالت إن الطبيب لامس أجزاء غير موضع الألم.



وأنكر الطبيب فى التحقيقات ما نسب إليه وأنه لا يعرفها ولا يعرف سبب ادعائها، بينما أشارت التحريات إلى أن الطبيب كثير المشكلات وسبق اتهامه بنفس التهمة.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثانِ بنها بوجود بلاغ من "ا.ع" 26 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق تتهم طبيبا بمستشفى حكومي يدعى "و.ا" بالتحرش بها مستغلا وظيفته كطبيب بالمستشفى.



وبسؤال المشكو في حقها قررت أن الطبيب المذكور، تحرش بها ولامس أجزاء حساسة بجسدها بعيدا عن مواطن الألم الذي تشعر به وطلب منها رقم هاتفها المحمول، إلا أنها خرجت على الفور مسرعة وحضرت لإثبات ذلك وتحرر لها المحضر رقم 1162 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.