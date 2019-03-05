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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:51 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
زار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مشروع توسعات محطة المعالجة بقرية أبو صير الملق مركز الواسطى، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه سير العمل، حيث رافقه خلال الزيارة النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، والمحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ومسئولو الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد المحافظ سير العمل بمشروع توسعات محطة المعالجة، والذي يجرى تنفيذه على مساحة 25 فدانا بطاقة 12 ألف م 3 /يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، وسوف تصل إلى 36 ألف م3 / يوم عند نهو المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، حيث تخدم المرحلة الأولى أكثر من 50 ألف نسمة بقرى: الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير، خاصة أن قدرة المحطة القائمة لا تتعدى طاقتها 3600م3/يوم، ما يصعب معه استقبال مزيد من صرف القرى التي سييخدمها مشروع الصرف الصحي بقرية الميمون "الذي تم نهوه" إلا بعد إجراء توسعات للمحطة.

واستمع عبد الجابر من القائمين على تنفيذ المشروع "من الهيئة القومية والشركة المنفذة" لشرح موجز عن سير العمل في المرحلة الأولى من المشروع، والتي بدأ العمل فيها في ديسمبر 2017، وبلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% من المشروع، والتي شملت الأعمال الإنشائية من المباني والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافي ومحطة رفع مياه منقاة، وغيرها من الأعمال، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع بمراحلها الثلاثة 360 مليون جنيه بطاقة إجمالية 360 ألف متر مكعب في اليوم موزعة بواقع 120 ألف متر لكل مرحلة على حدة، حيث سيتم ربط 11 قرية عليه، وهي: الميمون شرق، نزلة جنيدي معصرة أبوصير، النواميس، منشأة أبوصير، بني سليمان البحرية، بني نصير، بني حدير، كوم أبودريجة، وبني خليفة، وأشمنت.

وطالب المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحية بالمحافظة، بإطلاعه أولا بأول عن الموقف التنفيذي وأنها تسير حسب النسب المطلوبة والبرنانج الزمني المحدد، وفي حالة وجود أي معوقات ليتم تذليلها على الفور أو التواصل مع الجهات المعنية، موجها مسئولي المتابعة والوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع حتى الانتهاء منه ودخول المحطة الخدم بكامل طاقتها.

وأكد أن قطاع الصرف الصحى له أولوية كبيرة فى خطة عمل المحافظة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى غير المخدومة المحرومة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد الخدمة للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية.

كما لفت المحافظ إلى جهود المحافظة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم ترشيح 13 قرية بالتواصل مع الهيئة القومية وشركة المياه للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحى، وتم اختيار قرى: نزلة السعادنة مركز بنى سويف، وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنيى خليفة بناصر، وقريتى السلطانى وعلى كيلانى بببا، وقرى صفط العرفا وبسفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابى والشقر بالفشن، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من توصيل خدمة الصرف الصحى بهذه القرى إلى أكثر من 81 نسمة، حيث تتحمل القرى 40% من تكلفة المشروع (الشبكات – والتبرع بقطعة الأرض)، فيما توفر الحكومة 60% من تكلفة المشروع.
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع توسعات محطة معالجة صرف أبو صير.. صور

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