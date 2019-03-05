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مرأة

منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:41 م
صدى البلد
ريهام قدري
خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ببعض الصور من جلسة التصوير.

وتألقت "فضالي" بإطلالة كاجوال جريئة، حيث ظهرت بتي شيرت باللون الأبيض صيفي، وبنطلون جينز، وتألقت بقصة شعر جديدة باللون الاصفر، وكان مكياجها جريئًا أيضًا فظهرت بلوك مختلف تمامًا.

وكتبت منة على ألبوم الصور المنشور: "إذا كنت تريد أن تكون قوية تعلم كيف تحارب نفسك صباح سعيد".
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي
منة فضالي بإطلالة كاجوال صيفي

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