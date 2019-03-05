أمطار تضرب الغربية والمحافظ يوجه بسرعة شفط المياه

ضرب شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم الثلاثاء موجة من الصقيع والطقس السيئ والأمطار مما تسبب فى إرباك سير الحياة المعيشية وتعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا بسبب تراكم كميات من البرك والمستنقعات أسفل الأنفاق العامة والرئيسية بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.



ونتج عن سوء الأحوال المناخية ارتباك سير حركة النقل والمواصلات بسبب شيوع ظاهرة الضباب والسحب الكثيفة وهطول الأمطار بالطرق المطلة بالمسطحات المائية والأراضي الزراعية بين مراكز "طنطا – المحلة " و" زفتى – كفر الزيات " و"السنطة – سمنود " و"زفتى – طنطا " و" كفر الزيات ح- بسيون " و" طنطا – قطور " و"المحلة- زفتي " وغيرها.



في المقابل أصدر محافظ الغربية اللواء المهندس هشام السعيد توجيهاته إلى سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بديوان المحافظة بالضرورة التواصل بشكل فوري مع رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والأمن وقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي برفع حالة الطوارئ والتأهب والاستعداد القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيرة.



كما شدّد محافظ الغربية، فى تعليماته على ضرورة التأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي وكابلات الكهرباء وخطوط التليفونات بين قرى ومراكز المحافظة فضلا عن تخصيص فرق وطواقم فنية لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وتسليك كافة بلاعات الصرف داخل أنفاق المحافظة تيسيرا للحركة المرورية.