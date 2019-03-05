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تعليم

برامج توعية لمكافحة الإدمان بـ20 معهدا أزهريا بالوادي الجديد

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:28 م
برامج توعية لمكافحة
برامج توعية لمكافحة الادمان بـ20 معهدا أزهريا بالوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
بدأ صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي برنامج التوعية التثقيفي بمحافظة الوادي الجديد، والذي يستهدف طلاب المعاهد الأزهرية بمخاطر الإدمان ويستمر حتى الخميس الـسابع من مارس الجاري.

ويشمل البرنامج الذي ينفذه 20 متطوعا عدة محاضرات تثقيفية تفاعلية بالمعاهد الأزهرية والتي يتم استهدافها لأول مرة بالمحافظة، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بـ20 معهدا أزهريا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

ويتضمن البرنامج التثقيفي تعريف الطلاب بأنشطة الصندوق الوقائية وأهدافه ودور الخط الساخن في تقديم خدمات العلاج بالمجان وفى سرية تامة، ودعوة الراغبين منهم للانضمام لوحدات التطوع وتدريبهم وتأهيلهم لتنفيذ مزيد من الأنشطة الوقائية داخل المدارس والمعاهد وخارجها، بالإضافة إلى تعريفهم بأضرار التدخين والمخاطر التي تنتج عنه من أمراض وتدمير للطفولة والمجتمع.

يذكر أن صندوق مكافحة الإدمان تم إنشاؤه عام 1991 ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويعتبر بمثابة الآلية الوطنية للمكافحة من تعاطي وإدمان المخدرات على مستوى محافظات مصر، ويضم عددا كبيرا من المتطوعين يصل عددهم إلى 27 ألف متطوع.

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