إحذر .. حمامات السباحة قد تؤدي بك إلى الموت

يذهب البعض منا للإستجمام بأحواض السباحة و التمتع بالمياه في أوقات كثيرة ، و لكن لا يتوقع الكثير أن تلك الأحواض قد تكون معقلا للبكتيريا التي قد تنقل من شخص لآخر .



كشفت تقارير تتعلق بالسلامة العامة و النظافة في صحيفة " the sun " عن خطورة تلك الأحواض التي وصفتها التقارير بأماكن إنتشار الاوبئة و البكتيريا ، مهما بلغت نظافتها.



و أوضح أحد الخبراء أنه " لا يكفي أن تبدو أحواض السباحة نظيفة وصافية.. فهي قد تكون ملاذا لعدد من الميكروبات الضارة مثل "كريبتوسبوريديوم" الذي يسبب مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي ".



جدير بالذكر أن التقارير أكدت أن الأشخاص الذين ينجوا من خطر الإصابة ببكتيريا حمامات السباحة هم أصحاب المناعة العالية إلا أن من يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يواجهون خطر الموت