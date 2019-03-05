لتراخيهم وتراكم القمامة.. محافظ الجيزة يجازي المشرفين على نظافة إمبابة

في إجراء رادع، قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجازاة مشرفي النظافة التابعين للهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي شمال الجيزة والمسئولين عن قطاعات النظافة بمنطقة إمبابة، وذلك بعدما تفقد صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال النظافة بالحي، ومتابعة سير عمل منظومة النظافة في قطاعات الحي المختلفة.



ولاحظ محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية تدنى مستوى النظافة نتيجة تقصير المشرفين في متابعة أعمال رفع المخلفات أولًا بأول والسماح بتراكمها.



وعلى الفور قرر "راشد" مجازاة مشرفي النظافة التابعين للهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحى شمال الجيزة، ومنطقة إمبابة.



وجاء قرار المحافظ إنذارا لمشرفي النظافة بالحي، واستمرارًا للإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار تطوير كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة وضبطها بما يحقق مصلحة المواطن وينعكس على أحداث طفرة فى النظافة يلمسها المواطنون.