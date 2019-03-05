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حوادث

النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:29 م
صورة من الحادث
صورة من الحادث
جمالات الدمنهورى
انتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث تصادم الطريق الزراعى بمركز أبو حمص لمعرفة الأسباب الفنية للحادث الذى تسبب فى مصرع 6 أشخاص منهم جمعة عبد العزيز محمد، علاء مصطفي عتيبة، بركات سعد. وإصابة 34 آخرين. 

والمصابون هم كل من: "حسن علي منصور، محمد صلاح عثمان، شاكر سعد ابراهيم، عبد الرحمن عبد الكريم زكي، أشرف شوقي، منال حسن عوض، سعيدة عبد العزيز عباس، صابر الصافي إسماعيل، احمد صابر الصافي، فاطمة السيد أبو الفضل، محمد عوص أبو نعمة، اميرة محمد مشرف، صفاء عبده أبو الحسن، عزت محمد سعد، أحمد خميس حسن، فارس سعيد البربري، محمد شحاته سعيد، خالد مسعود محمد، مسعود عبد المنعم محمد، محمد أحمد سلامة".

وكان  اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة  يفيد وقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية إلي مكان الحادث، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وانتقل الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إلي مكان الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وجثث الضحايا إلى المشرحة.

وأكد الدكتور أيمن مرعى مدير المستشفيات بمديرية الصحة  فى تصريحات خاصة " بصدى البلد " أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى كفر الدوار العام و3 جثث من الضحايا، و14 مصابا إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور و3 جثث لمشرحة المستشفى العام بدمنهور، مشيرا إلى مشاركة 15 سيارة إسعاف فى الضحايا إلى مستشفيات الشرطة بالإسكندرية ، وكفر الدوار، ابو حمص، دمنهور وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص
النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص
النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص
النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص
النيابة تعاين ضحايا حادث تصادم زراعى أبو حمص

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