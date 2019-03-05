برلمانية تدعو الخارجية للرد على تجاوزات تركيا: دعوتها للاحتجاج في مصر تخالف العرف الدولي

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية بالرد الرسمي والحاسم على التجاوزات التي اقترفتها الحكومة التركية أمام السفارة المصرية هناك، عن طريق دعوة منظمة تتبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاحتجاج أمام السفارة المصرية والهتاف ضد مصر هناك.



وأكدت النائبة بحسب بيان، الثلاثاء، ضرورة أن تتقدم الحكومة المصرية، بشكوى رسمية ضد هذه التجاوزات، في ظل أنها غير مقبولة وتخالف جميع الأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا والموقعة من جميع دول العالم.



ولفتت إلى أن الأمر يعكس استمرار غضب الرئيس التركي من الدولة المصرية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة في في قمة الدول العربية الأوروبية وفرض السيطرة على حقول الغاز في البحر المتوسط.