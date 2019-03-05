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منوعات

مبادرة «هي» تطلق أحدث برامج الحفاظ على لياقة المرأة في مهرجانها السنوي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:15 م
صدى البلد
تنظم مبادرة "هي" لنشر التوعیة وتمكین المرأة من خلال الریاضة واللیاقة البدنیة مهرجانها السنوي يوم 30 مارس الجاري بالمعادي، لمدة یوم واحد لعرض أهم وأحدث صيحات اللیاقة البدنیة في مصر من خلال مدربین متخصصین ومعتمدین.

ومبادرة "هي"، تهدف لتمكين المرأة وحثها على تغيير نمط حیاتها بشكل كامل من أجل الحصول على حیاة صحیة ومتوازنة، ویتم تحقیق ذلك من خلال عدد من الأحداث المختلفة على مدار السنة وعلى رأسهم وأكبرهم المهرجان السنوي الذي ستقام دورته الرابعة یوم ٣٠ مارس ٢٠١٩ في المعادي.

ویشمل برنامج المهرجان على مجموعة مختلفة من البرامج الریاضیة مثل الیوجا، بیلاتیس، زومبا، كروس فیت، باوند فیتنس، لس میلز، بول فیتنس والعدید من البرامج المتخصصة، ولذلك هذه فرصة مثالیة لتجربة تمارین متعددة والتعرف على أحدث الصیحات خلال یوم واحد.

وقالت سالي سلامة صاحبة المبادرة، إن أهداف مبادرة "هي" تشمل دعم المدربین المعتمدین من خلال تقدیم برامجهم وتسویقها عن طریق الأحداث وشبكات التواصل الإجتماعي.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن السیدات اللاتي یمارسن الریاضة أقل ُعرضة للإصابة بالأمراض أو الضغط النفسي أو الإجهاد، إضافة إلى أنهن یتمتعن بطاقة إیجابیة وراحة نفسیة، معتبرة أن محافظة المرأة على لیاقتها البدنیة تزید من ثقتها بنفسها.

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