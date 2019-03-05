مدير مهرجان الهند على ضفاف النيل: الشعبان المصري والهندي متشابهان بشكل كبير

قال "سنجوي روي"، المشرف العام عن تنظيم مهرجان الهند على ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية في القاهرة، إن شعبي مصر والهند متشابهان إلى حد كبير، وهذا يمكن استشعاره بمجرد الخروج من بوابة مطار القاهرة.





وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته سفارة الهند صباح اليوم الثلاثاء للإعلان عن بدء فعاليات المهرجان الهندي، أنه لمس أوجه التشابه بين الشعبين المصري والهندي بمجرد وصوله إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا التقارب والتشابه الثقافي بين الشعبين.





وتابع: أن المهرجان هذا العام في نسخته السابعة يتزامن مع مرور 150 عاما على ميلاد المهاتما غاندي رسول السلام في الهند، كما أنه سيكون الأكبر والتضخم بين نسخ المهرجان حيث سيتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها عرض مسرحي وعرض غنائي موسيقي.





وأوضح أننا ندرك مدى عشق المصريين للموسيقى الصوفية، لذا فإنه سيتم عرض مجموعة من الأغاني والموسيقى الصوفية الهندية خلال المهرجان، كما أنه سيتم عقد جلسات العلاج باليوجا.