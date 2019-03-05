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محافظات

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:53 م
الدفع بسيارات لشفط
الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية
إبراهيم الهوارى
بدأت الوحدات المحلية ومجالس المدن بالتنسيق مع شركة المياه بمحافظة القليوبية فى إزالة آثار الأمطار والدفع بالسيارات لشفط المياه من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم الدفع بـ25 سيارة وشفاطا للتعامل مع مياه الأمطار التي سقطت في بعض المناطق داخل المحافظة.

وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال فصل الشتاء لمواجهة سقوط أي أمطار على شوارع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الشركة بالتنسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكباري لتجنب تعطل حركة المرور.

وكانت حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة القليوبية، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار على قرى ومدن المحافظة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية فى الشوارع والطرقات.

من جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، وأصدر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار حتى لا تعوق حركة المرور وسير المواطنين.
الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية.. صور
الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية.. صور
الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية.. صور

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