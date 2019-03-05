نائب محافظ البحيرة ومدير الأمن يتابعان حالات مصابى حادث الطريق الزراعى.. صور

زار اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير المساعد، المستشفى الشامل بكفر الدوار لمتابعة حالة مصابي حادث التصادم على الطريق الزراعي، الذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين، حيث اطمأنوا على حالة المصابين ووجهوا بتقديم جميع الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية والعلاجية العاجلة لهم.



واطمأنت نهال بلبع على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين، متمنيهً لهم سرعة الشفاء العاجل.



كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه بالتعامل فورا مع الحادث والدفع بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين وجثث الضحايا مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفر الدوار ودمنهور وأبو حمص.



كان مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطورة و4 سيارات أجرة ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.



وتسبب الحادث فى توقف الحركة المرورية على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وعلى الفور وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعليماته للواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، بسرعة إزالة آثار الحادث وفتح الطريق، حيث نجحت الأجهزة الأمنية فى فتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بعد توقف استغرق حوالى 20 دقيقة.