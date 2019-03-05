بشاير الخير تنطلق من شرق بورسعيد الجديدة.. أول الغيث وصول سفينة بضائع عالمية لأرصفة الميناء.. ومميش: الملحمة التي شهدناها اليوم تؤكد جاهزيتنا للتنافس

بشاير الخير تنطلق من شرق بورسعيد الجديدة:

وصول أول سفينة بضائع عامة، الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد

الفريق مهاب مميش واللواء كامل الوزير يشهدان تشغيل الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد

مميش: اليوم تحقق وعدنا للمصريين ونجني ثمار العمل من شرق بورسعيد

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكبار قيادات الهيئتين، صباح اليوم، الثلاثاء، وصول أول سفينة بضائع عامة، الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد، وذلك في أولى بدايات تشغيل الأرصفة الجديدة التي تسلمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وقال الفريق مميش إن استقبال الرصيف الجديد لهذه السفينة جاء بعد أن تقدمت العديد من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصدير الملح للأسواق الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطلبات لتصدير خام الملح من ميناء شرق بورسعيد طبقا للتعاقدات المستمرة منذ سنوات بعد توقف خاصة لخام الملح الذي يستخرج من العديد من الملاحات في شرق بورسعيد حرصًا على الحفاظ على أسواق البضائع المصرية في الخارج وما يدره التصدير على الاقتصاد الوطني.وأضاف أن المنطقة الاقتصادية استلمت الأرصفة الجديدة في أكتوبر الماضي بطول ٥ كيلومترات، والتي نفذتها شركات وعمالة مصرية تحت إشراف وعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي التزمت بالمخطط الزمني للتنفيذ.وأعرب عن سعادته ببداية تشغيل الأرصفة الجديدة اليوم واستقبال السفن، وتقديم الخدمات البحرية لها بعد الرسو والربط على الميناء، مشيرا إلى الملحمة التي شهدها الميناء الجديد اليوم والتي تدل على جاهزية وانطلاقة ميناء شرق بورسعيد للتنافسية.وأكد أن منطقة شرق بورسعيد تعد من أهم المناطق الموجودة على ضفاف قناة السويس، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من مائة كيلو متر مربع، وقد كان ذلك أحد أهم أسباب اختيار القيادة السياسية ميناء شرق بورسعيد للإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية للقناة في 28 نوفمبر 2015، لافتا إلى أن الهيئة الاقتصادية قامت بتعزيز القدرات التنافسية للميناء لجعله واحدا من أفضل الموانئ ليس فقط في منطقة شرق المتوسط بل البحر المتوسط بأكمله.ويصنف ميناء شرق بورسعيد –عالميًا- ضمن 50 ميناءً أوائل على مستوى العالم من حيث كفاءة وفاعلية الأداء وأيضا حجم البضائع والحاويات المتداولة فيه وبتشغيل الأرصفة الجديدة اليوم، تسعى الهيئة الاقتصادية للتقدم بمركزه وتصنيفه العالمى، حيث ساهمت القرارات التحفيزية والتخفيضات الأخيرة التي صدرت منتصف العام الماضي، لجذب وعودة الخطوط الملاحية العالمية مرة أخرى للميناء.وأشار مميش إلى حرص الهيئة الاقتصادية على تطوير ميناء شرق بورسعيد، حيث تمثلت تلك الخطوات في إنشاء أرصفة جديدة بطول "5 كم" ليكون حجم التوسعة لأرصفة الميناء (200%)، مع استغلال المساحات الأرضية للميناء والبالغة حوالي 14 كيلو مترا مربعا تم تخصيصها بموجب القرار 330 لعام 2015، والمسطح المائى والبالغ 16 كيلو مترا مربعا.ويشمل تطوير وإعادة استغلال المساحات المخصصة للميناء، تنفيذ منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 4.8 كم مربع ، مع وجود مخطط لإنشاء أرصفة جديدة المقرر تنفيذها تبلغ أطوالها 5 كيلو مترات أخرى بعمق يصل لـ"22 متر" تماشيا مع التطور في أحجام السفن العملاقة في العالم لتصل أطوال الأرصفة بالميناء لإجمالى أطوال 12.4 كم.يذكر أن المساحة المستغلة من ميناء شرق بورسعيد كانت 1.2 كم مربع فقط، والتى يوجد بها محطة الحاويات الحالية بالميناء والتى تديرها شركة قناة السويس للحاويات والرصيف التابع لها بطول 2.4 كم.وقطعت الهيئة الاقتصادية شوطا كبيرًا فى إعادة استغلال مساحة 8 كم مربع من إجمالى المساحة الأرضية للميناء، وذلك من خلال توقيع تعاقدات مع شركات مصرية وعالمية لتشغيل تلك المساحات والتى تمثل المساحات الخلفية للأرصفة بالمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بنسبة 100%.وكان الفريق مهاب مميش، أعلن مؤخرا عن تعاقد الهيئة الاقتصادية على تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، مع شركة "سيسكو ترانس"، كما تم التعاقد مع تحالف بولوريه الفرنسي لإنشاء محطة لتداول السيارات تكون مركزا لتوزيع السيارات في المنطقة.