10 معلومات وأرقام عن ميناء شرق بورسعيد الجديدة

ينشر موقع "صدى البلد" 10 معلومات عن ميناء شرق بورسعيد الجديد، وذلك بعد وصول أول سفينة بضائع عامة للرصيف الجديد في بدايات تشغيل الأرصفة الجديدة التي تسلمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



- إجمالى المساحة الأرضية لميناء شرق بورسعيد 14 كم مربع.



- تنقسم تلك المساحة فى مخطط تطوير الميناء إلى 9.2 كم مربع تشمل مساحة محطة الحاويات الحالية البالغة 1.2، و4.8 كم مربع مساحة المنطقة اللوجيستية المقرر تنفيذها داخل الميناء.



- مساحة الـ 9.2 كم مربع من إجمالى المساحات الأرضية للميناء تشمل 1.2 كم مربع محطة الحاويات و8 كم مربع تشكل المساحات الخلفية للأرصفة الجديدة بالميناء بطول 5 كم.



- مستهدف الوصول بأطوال أرصفة الميناء إلى 12.4 كم، منها 5 كم أرصفة جديدة تم الانتهاء منها حاليًا كمرحلة أولى، و5 كم أخرى سيتم تنفيذها ضمن مرحلة ثانية، بجانب الرصيف الموجود حاليًا بالميناء بطول 2.4 كم.



- العمق الحالى للميناء 18.5 متر وهو أكبر عمق على مستوى الموانئ المصرية.



- تستهدف الهيئة الوصول بعمق الميناء إلى 22 مترًا.



- يقع ميناء شرق بورسعيد ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق بورسعيد البالغة حوالي أكثر من مئة كم مربع.



- يشمل مخطط تنمية شرق بورسعيد، مخطط تطوير الميناء، تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59.5 كم مربع، تنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى 24 كم مربع تقريبا.



- تتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، كالتالى: "منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 4.8 كم مربع، ومنطقتين خارج الميناء".



- تضم إحدى المناطق اللوجستية التي سيتم تنفيذها خارج الميناء بمنطقة شرق بورسعيد وهي المنطقة الصناعية الروسية بمساحة حوالي ٥.٢ كم مربع.

