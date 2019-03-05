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أخبار البلد

الأردن: الغاز المصري سيغطي نصف احتياجاتنا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:43 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة الأردنية، المھندسة ھالة زواتي، أن نصف استھلاك المملكة من الغاز الطبیعي في 2019 سيجري تغطیته من الغاز المصري.

وقالت "زواتي"، في تصريحات نشرتها صحيفة الغد الأردنية، إن كمیات الضخ تختلف من یوم لآخر، وفي بعض الأیام لا یكون ھناك ضخ، وفي أیام أخرى تزید الكمیات، غیر أن المعدل في 2019 كاملا یصل إلى نصف الاحتیاجات.

ولفتت الصحيفة أن وزیر البترول طارق الملا، قال الخمیس الماضي، إن مصر زادت صادراتھا من الغاز الطبیعي إلى الأردن بنسبة 250%، وتابع الملا أن مصر أعادت تصدیر الغاز الطبیعي إلى الأردن، بكمیات متغیرة لتوفیر جزء من احتیاجات محطات الكھرباء بالمملكة.

كان الضخ التجریبي للغاز المصري بدأ في شھر سبتمبر الماضي بناء على تفاھمات تمت خلال زیارة رسمیة لوزیرة الطاقة إلى القاھرة، حیث تم خلال الزیارة التوقیع على التعدیل الأول لاتفاقیتي بیع وشراء الغاز الطبیعي، وبموجب ھذه التعدیلات تم تحدید مطلع العام الحالي موعدا لاستئناف تورید الجانب المصري.

وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 ملیون قدم مكعبة من الغاز یومیًا منذ عام 2004، إلا أن ھذه الكمیات تراجعت بدءا من نھایة عام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 بعد سلسلة ھجمات وتفجیرات طالت خط الغاز العربي الذي یبدأ جنوب العریش في شمال سیناء مرورا بالمملكة.

وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات تولید الكھرباء لاستخدام الوقود الثقیل شركة الكھرباء الأردنية خسائر تقدر بنحو 5 ملیارات دینار.

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