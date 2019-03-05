ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية

لاحظ ألفريدو لو بوتو، أحد سكان مدينة أجروبولي الإيطالية، وهجا خلابا على شكل "تمثال المسيح الشهير" الموجود في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ينبثق من الغيوم فوق البحر، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



والتقط ألفريدو عدة صور للمنظر الخلاب، ثم قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الناس.



وقال ألفريدو: "سحرني ذلك المنظر الخلاب، أنا لا أشارك في كثير من الأحيان الصور على وسائل الإعلام الاجتماعية، لكن عندما التقطت ذلك الفيديو، شعرت على الفور أنني أريد أن يراه الناس، لأنه كان جميلًا للغاية".