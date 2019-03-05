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منوعات

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:22 م
وهج ينبثق من الغيوم،
وهج ينبثق من الغيوم، ويشبه السيد المسيح
آية جمعة
لاحظ ألفريدو لو بوتو، أحد سكان مدينة أجروبولي الإيطالية، وهجا خلابا على شكل "تمثال المسيح الشهير" الموجود في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ينبثق من الغيوم فوق البحر، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

والتقط ألفريدو عدة صور للمنظر الخلاب، ثم قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الناس.

وقال ألفريدو: "سحرني ذلك المنظر الخلاب، أنا لا أشارك في كثير من الأحيان الصور على وسائل الإعلام الاجتماعية، لكن عندما التقطت ذلك الفيديو، شعرت على الفور أنني أريد أن يراه الناس، لأنه كان جميلًا للغاية".
ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية
ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية
ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية
تمثال المسيح الموجود في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل تمثال المسيح الموجود في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل

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