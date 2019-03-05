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رياضة

لاسارتي يعقد جلسة منفردة مع كريم نيدفيد و جيرالدو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:35 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع كريم نيدفيد ثم جلسة أخرى مع جيرالدو، لتحفيز الثنائي، وذلك ضمن الإعداد النفسي الذي يقوم المدير الفني بتنفيذه مع جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب التي تقام يوم 9 مارس الجاري، في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كما عقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، تحدث خللاها عن ارتباطات الفريق المقبلة وضرورة الفوز محليًا وأفريقيًا.

وفاز الأهلي على بتروجت أمس برباعية نظيفة في الجولة الـ26 للدوري الممتاز.

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