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الغرف التجارية: 17 مليون مصري يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال محمد علي عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصرية والسعودية والإماراتية أكبر ثلاثة أسواق ناشئة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف "عزام"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أن حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة يمثل حوالي 2% فقط من حجمها على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك 17 مليون مستخدم داخل الدولة المصرية، يقومون بشراء احتياجاتهم من خلال الإنترنت، مشيرًا إلى أنه رقم ضخم مقارنة بأعداد مستخدمي الإنترنت.

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