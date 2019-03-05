عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد نهاية الدوري الممتاز، مؤكدا أن الأمر يتوقف على مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية.
وقال في تصريحات إذاعية لبرنامج "كلام في الجون"، إن تأجيل مباراة واحدة يساوي تأجيل أسبوع كامل من مباريات الدوري الممتاز.
وتابع: أن الموعد النهائي لنهاية الدوري الممتاز هو شهر اغسطس ويعقبه راحة 45 يومًا.
أما عن استعداد المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قال: إن الجهاز الفني والإداري طالب بـ 19 يومًا استعدادًا للبطولة على الرغم من الأجندة الدولية تنص على 15 يومًا فقط للمعسكر، متمنيًا أن يقتصر المعسكر على 15 يومًا فقط.