عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد نهاية الدوري الممتاز، مؤكدا أن الأمر يتوقف على مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية .





وقال في تصريحات إذاعية لبرنامج "كلام في الجون"، إن تأجيل مباراة واحدة يساوي تأجيل أسبوع كامل من مباريات الدوري الممتاز.





وتابع: أن الموعد النهائي لنهاية الدوري الممتاز هو شهر اغسطس ويعقبه راحة 45 يومًا.





أما عن استعداد المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قال: إن الجهاز الفني والإداري طالب بـ 19 يومًا استعدادًا للبطولة على الرغم من الأجندة الدولية تنص على 15 يومًا فقط للمعسكر، متمنيًا أن يقتصر المعسكر على 15 يومًا فقط.