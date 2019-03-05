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محافظات

محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة للسفير محمد العرابي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:44 م
صدى البلد
مروة فاضل
استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، الثلاثاء، السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق، بمكتبه بالديوان العام، بحضور سمير مهنى، مدير إعلام وسط الدلتا، وميرفت الشبراوى، مدير مركز النيل للإعلام بشبين الكوم.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض المنوفية، مبديا سعادته بهذه الزيارة الكريمة للمشاركة في ندوة "مصر وأفريقيا الفرص والتحديات" بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية بشبين الكوم.

وأكد عباس أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى لهذا العام عام 2019 يمثل قمة العمل الأفريقى المشترك، والذى تقع فيه مسئولية كبيرة على مصر فى تنظيم العمل الأفريقى المشترك فى طرف إقليمى وقارى دقيق للقضاء على كل نزعات التطرف وموجات الإرهاب.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للسفير محمد العرابى، متمنيا النجاح والتوفيق الدائم له.

من جانبه، وجه السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق، الشكر لمحافظ المنوفية على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته بزيارته لمحافظة المنوفية محافظة الزعماء والرؤساء.
محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة للسفير محمد العرابي
محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة للسفير محمد العرابي
محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة للسفير محمد العرابي
محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة للسفير محمد العرابي

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