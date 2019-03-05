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شاهد.. العثور على 1500 سلحفاة حية بأمتعة راكب بمطار مانيلا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:54 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "يورونيوز" اليوم، الثلاثاء، لقطات من عثور السلطات الفلبينية على 1500 سلحفاة حية في أمتعة راكب قادم من هونغ كونغ.

وقالت السلطات الفلبينية إنها صادرت أكثر من 1500 سلحفاة حية بعد عثورها عليها مخبأة داخل أمتعة في مطار مانيلا.

الأنواع المختلفة من السلاحف التي عثر عليها وجدت داخل أربع قطع من أمتعة متروكة لراكب فلبيني وصل إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن رحلة للخطوط الفلبينية من هونغ كونغ، وفقًا لما قاله مسئولو الجمارك في بيان.

ونقلت 1529 سلحفاة إلى وحدة مراقبة الاتجار في الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، وفقا للبيان.

وفي حال الإدانة بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف بيزو وهو ما يعادل 3861 دولارًا.

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