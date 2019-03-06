تدرب لتبدأ مشروعك.. مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في الغربية.. والمحافظ يوجه بتسخير كل الوسائل لتوفير فرص العمل.. صور

تدرب لتبدأ مشروعك مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل بالغربية

جمعية رجال الأعمال بالغربية تخاطب الجهات التنفيذية وجهاز المشروعات والمجلس القومي للمرأة

تدشين فعاليات وندوات توعوية للشباب والمرأة وإقبال غير مسبوق

أطلق ديوان محافظة الغربية، تحت إشراف اللواء هشام السعيد، محافظ الإقليم، مبادرة "تدرب.. لتبدأ مشروعك" لتدريب الشباب على إدارة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية، وإعداد كوادر تناسب أسواق العمل على مستوي القرى والمراكز.وأصدر محافظ الغربية توجيهاته إلى مساعديه ومسئولي الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق مع المهندس صلاح مبروك، رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من ممثليها، ومن رجال الأعمال والشباب المشاركين فى المبادرة.وأوضح "السعيد" أنه فتح حوارا ونقاشا جادا مع الشباب للتعرف على أفكارهم وطموحاتهم، مؤكدا ضرورة تحرى المصداقية فى جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكذلك حرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى جميع القرى والعزب بالمحافظة.وشدد محافظ الغربية على الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية، وفي اتخاذ القرارات، عن طريق إبداء الرأى فى الاستحقاقات الدستورية.من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال إن المشاركة فى هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج مشروعك وإدارة خدمة المستثمرين ووحدة التدريب والصيانة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع الجمعية وجامعة طنطا ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار ووزارة الزراعة، والاتحاد التعاونى الإنتاجى، وتستهدف التدريب التحويلى للشباب لتأهيلهم لإدارة المشروعات الإنتاجية عن طريق تدريبهم فى الوحدات الإنتاجية التى يمتلكها رجال الأعمال، ويقسم البرنامج التدريبي للشباب على 6 أسابيع.ووضع رئيس الجمعية بالتنسيق مع ديوان المحافظة برنامج التأهيل النفسى للمتدربين على أهمية العمل الحر، وعرض مشروعات رجال الأعمال المزمع رعايتهم للشباب.ويتضمن الأسبوع الثانى زيارات ميدانية للمدن الصناعية وبعض المشروعات بمحافظة الغربية، أما الأسابيع الثالث والرابع والخامس والسادس، سيتم تدريب الشباب على المعايشة العملية الفعلية فى وحدات الإنتاج أو الخدمات التى يمتلكها رجال الأعمال الوطنيين.ورصد "صدى البلد" سلسلة من فعاليات المبادرة للتأكد من تدشين مبادرة "تدرب لتبدأ مشروعك" برئاسة المهندس صلاح مبروك، لمحطة إنتاج الملكات، وشرحا عن تربيه النحل وأهميتها الاقتصادية والصناعات المكملة لها.أما فؤاد بدران، عضو جمعية رجال الأعمال بالغربية، فأوضح أنه تم استقبال العشرات من الشباب داخل محطة منحل الرئيسي بقرية حصة شبشير بطريق "طنطا – المحلة " وقال: "دورنا رعاية الشباب وجعلهم قادرين على تأسيس المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ثم يتم تحرير تعاقدات بين رجال الأعمال والشباب المدربين لمدة عام".وعبَّر عن سعادته البالغة لتعاون جميع الجهات التنفيذية مع المبادرة، متمنيا تحقيق طفرة جيده لتأهيل الشباب لسوق العمل ومواجهة البطالة.وأكد المحاسب علي جمعة، مدير مشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بمحافظة الغربية، أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال سواء بصفة مباشرة أو من خلال تنسيق جهود جميع الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى مجال دعم جميع المشروعات أو عن طريق ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.وقال "جمعة" إنه تم إنشاء جهاز المشروعات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 م ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بناءً على الخبرات المتراكمة التي اكتسبها الصندوق على مدار سنوات طويلة والنجاح الكبير الذي حققه فى مجال التخفيف من حدة الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة.وأضاف أنه تم طرح سلسلة من المبادرات والحلقات النقاشية لتأهيل 396 متدربا من الشباب لسوق العمل وقيادة المشروعات، مشيرا إلى أن المشروعات العامة كثيفة العمالة أسهمت بشكل كبير فى الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين، ونتيجة لذلك تحول الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى كيان أكبر تمثل فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليمارس أدوارا أوسع نطاقا بموجب التنسيق لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن تدشين معارض تسويقية لمنتجات أكثر من 40 عميلا على مستوى معارض القاهرة والإسكندرية والصعيد وخارج القاهرة، موضحا أن تلك المعارض تهدف إلى تحقيق عائد مادي لجميع العملاء المتعاقدين مع جهاز المشروعات وزيادة معدلات خط التمويل له، مؤكدا أن جهاز المشروعات يتعامل مع جميع الفئات من حاملي الشهادات التعليمية وغيرها.وأكد الدكتور عماد عتمان أن الهدف الأساسى للمبادرة يكمن فى خلق جيل جديد من الشباب يلبى حاجة المجتمع الماسة في الاعتماد على ثقافة العمل الحر فى جميع المجالات الخدمية والإنتاجية والصناعية والتجارية، كما تسعى إلى تأصيل قيمة ومفاهيم الاعتماد على الذات وريادة الأعمال لدى الشباب المصري بشكل يلبي احتياجات سوق العمل، حيث يتم تحديد الشخص للمشروع الذى يتناسب مع إمكانياته، والعمل على تأهيله وتدريبه عليه، لإعادة إكتشاف ذاته وإخراج مخزون مهاراته.وقال الدكتور ولاء عراقيب، مدير مركز الدرسات الدولية للتعليم عن بعد، إن الجامعة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال وجهت الدعوة لجميع الشباب الراغبين فى التدريب والتأهيل بالدخول على موقع مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا (www.isc-tantauniv.com ) للتسجيل الإلكتروني وملء استمارة التسجيل، على أن يتم التواصل مع جميع الراغبين لتصنيفهم وإختيار المؤهل منهم للبدء، والعمل مع غير المؤهل منهم للإعداد والتأهيل بشكل مجاني من قبل مركز الدراسات الدولية بالجامعة.وتعتمد المبادرة على منهجية التدريب المكثف على مدار 6 أسابيع تدريبية من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع جهات ذات خبرات أكاديمية ومهنية كجامعة طنطا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ووزارة الصناعة وأيضًا محافظة الغربية.