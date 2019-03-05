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تعليم

استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:26 م
استمرار امتحانات
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية
مروة فاضل
تفقد اليوم، الثلاثاء، مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، سير اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين ٧٥٠ متقدما موزعين على 3 أماكن لعقد الاختبارات المقر الأول الرخصة الدولية بشبين الكوم والثاني الرخصة الدولية بالباجور والمقر الثالث الرخصة الدولية باشمون، تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اسماء المقبولين لدخول امتحانات مسابقة الوظائف بالعقود المؤقتة بمراكز المحافظة، حيث تم إرسال رسائل على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية
استمرار امتحانات القبول في مسابقة التربية والتعليم بالمنوفية

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