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محافظات

تشميع 3 صيدليات وضبط أدوية مخدرة في حملات بالشرقية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات وأماكن تداول الأدوية بدون ترخيص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقامت مديرية الصحة بشن عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على الصيدليات بمركزي فاقوس وأبو كبير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على الصيدليات بمركزى فاقوس وأبوكبير، وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط وتحريز ١٠١٢ ( قرصا / عبوة / زجاجة / قمعا) لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ومنها المحاضر أرقام (٥٨٢١، ٥٨٢٢، ٥٨٢٣ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز فاقوس).

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي قامت بتشميع ثلاث صيدليات بفاقوس صدر لها قرارات غلق إدارى، نظرا لمخالفتها لقانون الصيدلة ولعدم تواجد من يجيز له القانون مزاولة المهنة.

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